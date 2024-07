Salvini, 'no' a von der Leyen anche per sentenza sui vaccini

"Un altro motivo per dire di NO a Ursula von der Leyen alla guida della Commissione europea. Serve un cambio di passo chiaro, netto e deciso, come hanno espresso milioni di cittadini europei con il loro voto". Lo afferma sui social il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, commentando la sentenza della Corte di giustizia europea contro la Commissione Ue per non aver concesso al pubblico un accesso sufficientemente ampio ai contratti sui vaccini per il Covid.





