Le Borse in Asia e Pacifico chiudono in calo e i futures sugli indici europei sono in discesa, i mercati sembrano volersi prendere una pausa dopo una settimana che ha portato, in particolare gli Usa, sui massimi.

Tokyo chiude in calo dello 0,43%, Shanghai e Shenzen cedono rispettivamente lo 0,36% e lo 0,6%, Hong Kong si mantiene sulla parità.



