Questa mattina un turista straniero è stato aggredito da un orso mentre passeggiava in località Naroncolo, nel Comune di Dro, in Trentino. L'uomo è stato soccorso da personale sanitario ed è stato portato all'ospedale di Trento con ferite agli arti. La forestale sta svolgendo accertamenti e rilievi per identificare il plantigrado.



