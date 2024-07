Donald Trump convention dei repubblicani a Milwaukee. L'ex presidente ha l'orecchio destro fasciato, dopo l'attacco a Butle in Pennsylvania. Al suo fianco il senatore dell'Ohio J.D. Vance per la prima volta da quando è stata annunciata la sua nomina a vice presidente. Melania Trump non appare nel box con Donald Trump e il resto della famiglia, al Fiser Forum. L'ex first lady comunque parteciperà alla kermesse.



