Tajani al G7, commercio strumento di dialogo globale

"Il commercio può diventare sempre di più uno strumento di dialogo globale". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, intervenendo al Vertice B7, organizzato da Confindustria, a margine del G7 che si apre oggi in Calabria. Proprio dal G7, ha aggiunto "può partire un messaggio di pace e dialogo" dopo l'attentato a Trump.

"Ci impegneremo sulla questione fondamentale della sostenibilità ambientale del commercio. Vogliamo rendere più sicuri i nostri sistemi economici", affrontando le sfide globali emergenti come quella dell'intelligenza artificiale, settore in cui l'Ue "è all'avanguardia".



