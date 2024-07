Relatore salva-casa, ok a norma sui microappartamenti

Via libera alla norma sui micro appartamenti fino a 20 metri quadrati del dl Salva-Casa da parte della Commissione Ambiente e lavori pubblici della Camera. E' attesa la riformulazione del governo al cosiddetto Salva-Milano sulle autorizzazioni edilizie per i casi dei grattacieli e degli altri edifici finiti nel mirino della procura come presunti abusi.

"Ieri abbiamo votato un po' di emendamenti e finito verso le 22.30, oggi voteremo quello che è rimasto", ha detto il deputato Dario Iaia (Fdi) relatore in commissione insieme a Erica Mazzetti (Fi), confermando che entro oggi arriverà il via libera in commissione e il provvedimento "domani sarà in aula".

Le nuove norme sui micro-appartamenti prevedono che i monolocali possano avere l'abitabilità con una superficie minima di 20 metri quadrati per una persona (dagli attuali 28) e di 28 metri quadrati per due persone (ora ne servono 38). L'altezza minima dei locali interni passa dai 2,7 metri al limite di 2,4 metri. È prevista la condizione che gli edifici siano sottoposti a ristrutturazioni per garantire idonee condizioni igienico-sanitarie.



