Elon Musk ha annunciato che donerà 45 milioni di dollari al mese all'America Pac nuovo super comitato elettorale per Donald Trump. Lo riporta il Wall Street Journal.

Il comitato punta a convincere gli elettori a votare in anticipo, soprattutto negli Stati in bilico, nel tentativo di contrastare la campagna di Joe Biden che ha investito milioni negli 'Swing States'.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA