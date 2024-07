"Non abbiamo affrontato questo tema".

Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa rispondendo alla domanda se la conferenza dei capigruppo, che si è riunita a Palazzo Madama, abbia discusso della possibilità, del Senato, di votare per i membri del cda della Rai entro la fine di luglio, in linea con l'impegno preso alla Camera di individuare una data nelle prossime settimane.



