Fmi, alza la stima del pil per l'Italia nel 2025 a +0,9%

Il Fondo monetario internazionale rivede al rialzo la stima di crescita per l'Italia nel 2025. Il pil italiano crescerà quest'anno dello 0,7%, come nelle previsioni di aprile, mentre l'anno prossimo segnerà un +0,9%, in rialzo di 0,2 punti percentuali rispetto alle precedenti stime.

Invariate rispetto ad aprile le previsioni per la Germania a +0,2% nel 2024 e +1,3% ne 2025, mentre per la Francia il Fmi ha ritoccato al rialzo la stima di quest'anno a +0,9% (+0,2 punti percentuali) e limato al ribasso quella del prossimo a +1,3% (-0,1).



