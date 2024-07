Brugnaro, 'esterrefatto, sempre seguito gli interessi pubblici'

"Sono esterrefatto! In cuor mio ed in coscienza, so di aver sempre svolto e di continuare a svolgere l'incarico di sindaco come un servizio alla comunità, gratuitamente, anteponendo sempre gli interessi pubblici". Lo afferma in una una nota il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, "a seguito - spiega - della ricezione di un avviso di garanzia".

E nel merito dell'indagine aggiunge: "L'ipotesi che io abbia potuto agire sui Pili per portare vantaggi in termini di edificabilità e/o varianti urbanistiche è totalmente infondata.

Com'è noto, ed ho spiegato pubblicamente, quella è un'area già edificabile da prima della mia amministrazione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA