Borsa: l'Europa conferma la flessione, Milano cede lo 0,4%

Le Borse europee viaggiano in calo con i listini che guardano alle prossime mosse delle banche centrali.

La Fed sembra più vicina ad un taglio a settembre, almeno interpretando l'ultimo intervento di Powell. Un'ulteriore indicazione potrebbe arrivare dalle vendite al dettaglio negli Stati Uniti attese nel primo pomeriggio.

La lente è anche sugli Usa perchè Trump, al momento, sembra favorito per la corsa alla Casa Bianca. I future su Wall Street, che ieri ha aggiornato i massimi, sono in ordine sparso.

L'indice d'area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, cede mezzo punto con i titoli legati alla chimica e all'edilizia sotto vendita. Milano perde lo 0,4% con Cucinelli che accusa il maggior calo (-2,2%) . Sempre su di giri Fineco (+2,6%) sulle ipotesi di stampa di interesse dei fondi. Ancora nel credito in risalita Bper (+0,86%) , Sondrio (+0,8%), Banco Bpm (+0,58%).

Tra gli altri listini Francoforte cede lo 0,46% mentre lo Zew ha registrato un calo nel sondaggio di luglio per la prima volta da un anno. Parigi è la maglia nera (-0,79%) . Cedente Londra (-0,29%).

Lo spread tra Btp e Bund sale di quasi un punto base a 128,4. Il rendimento del decennale italiano conferma la discesa al 3,71%.

Per quanto riguarda le commodity, il gas si conferma a 32,6 euro (+4%). Prosegue la flessione del petrolio con il wti che resiste a 81 dollari (-1%) e i brent a 84 dollari (-0,95%) .

Indietreggia, infine, l'euro che si assesta a 1,0898 dollari.



