Ue sborsa 13 milioni per le forze armate albanesi, prima volta

Il Consiglio ha adottato oggi per la prima volta una misura di assistenza nell'ambito del Fondo europeo per la pace del valore di 13 milioni di euro per migliorare l'efficacia operativa delle Forze armate albanesi, in particolare in termini di mobilità, manovrabilità e protezione.

La misura di assistenza rafforzerà inoltre le capacità dell'Albania in relazione alla sua partecipazione alle operazioni e alle missioni della Politica di sicurezza e di difesa comune (Psdc) dell'Ue e a qualsiasi coalizione internazionale.

"L'Albania è un partner affidabile per la sicurezza e un Paese candidato all'Ue. La decisione odierna rappresenta un'importante pietra miliare nella nostra cooperazione in materia di sicurezza e difesa. Riflette anche il nostro apprezzamento per il pieno allineamento dell'Albania alla Politica estera e di sicurezza comune dell'Ue, che è un'espressione molto chiara della scelta strategica dell'Albania per un futuro all'interno dell'Ue", ha commentato Josep Borrell, Alto rappresentante per gli Affari esteri e la politica di sicurezza.



