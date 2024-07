Sole 24 Ore, Fedriga governatore più amato, poi Bonaccini e Zaia

È Massimiliano Fedriga il governatore con il maggior consenso nell'edizione 2024 del Governance Poll realizzato da Noto per il Sole 24 Ore. Il presidente del Friuli Venezia Giulia è in testa con il 68% delle preferenze, seguito dal governatore uscente dell'Emilia-Romagna (e vincitore dello scorso anno) Stefano Bonaccini (67%) e da quello del Veneto Luca Zaia (66%). Al terzetto in cima alla classifica, che negli anni si è alternato nella prima posizione, si aggiunge il presidente della Campania Vincenzo De Luca e quello della Calabria Roberto Occhiuto, entrambi con il 60% delle preferenze. Il governatore della Sicilia Renato Schifani è quello che ha fatto registrare il maggior incremento, con un balzo in avanti di 6 punti, passando dal 51% del 2023 all'attuale 57%.

Grandi novità, invece, nella classifica dei sindaci. Il primo cittadino di Parma, Michele Guerra - che lo scorso anno era quarto - si piazza davanti a tutti con con un gradimento del 63%. Seguono il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi (62%) e quello di Ravenna Michele de Pascale (61%). Appaiati al quarto posto ben sette sindaci con il 60% delle preferenze: Luigi Brugnaro (Venezia), Mario Conte (Treviso), Alessandro Canelli (Novara), Mattia Palazzi (Mantova), Matilde Celentano (Latina), Claudio Scajola (Imperia) e Giuseppe Cassì (Ragusa). In affanno le grandi città, a parte Napoli, con Beppe Sala (sindaco di Milano) che passa dal primo al 19° posto, Stefano Lo Russo (Torino) che non va oltre il 57°, mentre a Roma Roberto Gualtieri finisce al penultimo posto in compagnia del primo cittadino di Palermo, Roberto Lagalla.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA