Scivolone di Swatch a Zurigo (-9,8%), semestre deludente

Scivola Swatch in Borsa a Zurigo dopo un semestre deludente, che ha visto i ricavi scendere del 14,3% a 3,44 miliardi di franchi (3,53 miliardi di euro) e l'utile scendere da 498 a 147 milioni di franchi, ossia da oltre mezzo miliardo a 150,8 milioni di euro. Il titolo cede il 9,78% a 170,7 franchi ma non è il soilo a fare retromarcia. A causa del rallentamento economico della Cina cedono anche Ferragamo (-7,97% a 8,15 euro), Moncler (-2,06% a 57,08 euro) e Cucinelli (-2,07% a 92,15 euro). Difficoltà anche per Richemont (-3,3% a 138,3 franchi), Lvmh (-2,3% a 708,2 euro) e Burberry (-8,75% a 8,09 sterline).



