Ressa e malori dopo il concerto di Taylor Swift

Ressa in piazza e in metropolitana, e qualche malore, si sono verificati ieri sera durante il deflusso seguito al concerto di Taylor Swift, gestito da un articolato servizio d'ordine. Tre ragazze, in particolare, sono state trasportate in codice verde al pronto soccorso.

La confusione maggiore, secondo quanto riferito dal 118 e dalla Polizia Locale, si è creata poco dopo mezzanotte in piazza Axum (e nella stazione M1 di Lotto) dove i soccorritori hanno valutato cinque ragazze, di 14, 20, 20, 21 e 26 anni, che hanno accusato dei malori. In particolare la 14enne e una delle due 20enni sono state trasportate all'ospedale Fatebenefratelli con sintomi di ansia e mancamento, mentre la 22enne è stata portata all'ospedale San Carlo per accertamenti. Nessuna di loro avrebbe evidenziato sintomi gravi.



