Trump visto scendere dal suo aereo dopo la sparatoria

L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump è stato visto scendere dal suo aereo senza aiuto, poche ore dopo essere sopravvissuto a un attentato alla sua vita, in un video pubblicato dal suo vice direttore delle comunicazioni sui social media questa mattina presto.

Nel video, pubblicato da Margo Martin su X, Trump, in abito blu scuro e camicia bianca senza cravatta, si vede scendere le scalette del suo aereo mentre un agente armato gli fa da scorta.

Non si vede l' orecchio destro, ferito nell'attentato. Il New York Times ha riferito che è nel New Jersey, dove trascorrerà la notte americana (dove è da poco passata l'1 di notte).



