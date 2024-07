La campagna di Donald Trump ha fatto sapere che il tycoon "sta bene ed è al sicuro" dopo l'attacco al comizio in Pennsylvania.

Donald Trump è stato portato in un ospedale nella zona di Butler, in Pennsylvania, per un controllo ma "sta bene". Lo riferisce il portavoce della campagna Steven Cheung. "Il presidente Trump ringrazia le forze dell'ordine e i primi soccorritori per la loro rapida azione dopo questo atto atroce", ha aggiunto.



