Media,obiettivo del raid israeliano a Gaza era leader Hamas Deif

Il quotidiano Yisrael Hayom, ripreso dal Times of Israel, citando un "rapporto" non specificato, afferma che l'obiettivo dell'attacco israeliano nella zona di al-Mawasi, nella Gaza meridionale, era il leader di Hamas Mohammed Deif, comandante dell'ala militare di Hamas.

Nel frattempo, la radio dell'esercito, citando tre fonti della difesa, riferisce che l'obiettivo era "molto significativo" e che i risultati non sono immediatamente chiari.

L'Idf non hanno ancora rilasciato dichiarazioni sull'attacco, che secondo i media palestinesi ha causato la morte e il ferimento di decine di persone. In particolare, l'agenzia palestinese Wafa riferisce che il bilancio sarebbe di almeno 20 morti e 100 feriti nella zona che ospita centinaia di migliaia di sfollati. Una trentina sono le persone condotte in ospedale, ma si teme che molte altre siano intrappolate sotto le macerie.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA