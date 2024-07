Patrioti per l'Europa, 'discuteremo di Vannacci lunedì'

Il nuovo gruppo al Parlamento europeo dei Patrioti per l'Europa "prenderà tutte queste decisioni nella prossima riunione di gruppo di lunedì, quindi non posso dirvi nulla". Lo ha detto un portavoce del gruppo rispondendo a una domanda sulla possibile sostituzione di Roberto Vannacci come vicepresidente durante il briefing pre-plenaria. Lo stesso portavoce ha respinto poi le accuse di divisioni all'interno del gruppo. "Non c'è alcuna divisione. È un nuovo gruppo composto proprio questa settimana e prenderemo tutte le decisioni a tempo debito".



