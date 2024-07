Citigroup chiude il secondo trimestre con un utile in rialzo del 10% a 3,2 miliardi e ricavi in aumento del 4% a 20,1 miliardi. I ricavi della divisione banca di investimento sono saliti del 60%. La banca ha messo in guardia sulla possibilità di spese elevate per l'anno, fra i 53,5 e i 53,8 miliardi.



