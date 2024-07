Lo spread tra Btp e Bund è stabile a 130 punti a metà giornata. Il rendimento del decennale italiano sale di tre punti base al 3,81 per cento.

In aumento lo spread della Francia che si attesta a 65 punti, con il rendimento delle Oat che cresce di 4,8 punti base al 3,16 per cento.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA