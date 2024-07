In Francia l'inflazione scende al 2,2% a giugno

In Francia l'inflazione in seconda lettura a giugno si attesta al 2,2%, in calo dello 0,1% rispetto a maggio, rispetto alla stima iniziale che era di un calo del 2,1%.

Su base mensile si registra un incremento dello 0,1%, principalmente a causa dei servizi e dei prodotti manifatturieri.

In Spagna l'inflazione in seconda lettura a giugno è confermata in calo al 3,4% su base annua, rispetto al 3,6% di maggio. Lo rende noto l'ufficio di statistica spagnolo.

Sul base mensile si registra un aumento dello 0,4%, rispetto allo 0,3% di maggio.



