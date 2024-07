Erdogan, 'Israele non può collaborare con la Nato'

"Non è possibile per l'amministrazione israeliana, che ha calpestato i valori fondamentali della nostra alleanza, continuare il suo rapporto di cooperazione con la Nato". Lo ha affermato il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, come riferisce la tv di Stato Trt, in una conferenza stampa durante il vertice dell'Alleanza atlantica a Washington. "Fino a che non sarà raggiunta una pace completa e sostenibile in Palestina, i tentativi di cooperazione con Israele all'interno della Nato non verranno approvati dalla Turchia", ha aggiunto Erdogan.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA