Le Borse europee avviano la seduta in territorio positivo. Dopo i dati sull'inflazione negli Stati Uniti, gli investitori sono pronti a scommettere su un taglio dei tassi d'interesse da parte della Fed a settembre. Sotto i riflettori anche le tensioni geopolitiche dopo il summit della Nato ed il confronto politico in Francia per la formazione del nuovo governo.

Apertura in rialzo per Londra (+0,55%), Parigi (+0,5%), Francoforte (+0,2%).



