Israele e Hamas hanno approvato il piano di Biden per un cessate il fuoco e per riportare gli ostaggi a casa. Lo afferma il presidente degli Stati Uniti su X, sottolineando che resta comunque del "lavoro da fare". "Sei settimane fa ho presentato un ampio piano per raggiungere un cessate il fuoco e portare gli ostaggi a casa. Anche se resta del lavoro da fare, l'accordo" è stato approvata da Israele e Hamas, afferma il presidente.



