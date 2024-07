Ultima ora

È stato colpito dalla pala di un escavatore che movimentava rifiuti. Un operaio di 42 anni di Iglesias è morto questa mattina nella zona industriale di Macchiareddu, nella Città Metropolitana di Cagliari. La dinamica dell'incidente sul lavoro è ancora poco chiara. Da quanto si apprende l'operaio stava lavorando all'interno di una ditta che si occupa del riciclaggio di rifiuti come vetro e alluminio.

Forse mentre veniva spostato il materiale è stato urtato dalla pala di un escavatore. Immediata la richiesta di soccorsi e l'arrivo del 118, ma per l'operaio non c'è stato nulla da fare.

Sul posto sono anche le forze dell'ordine.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA