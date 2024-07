Vagone merci sviato a Parma, sassi su un treno regionale

Un incidente ha coinvolto un treno merci e un regionale nei pressi di Parma. L'ultima carrozza del merci, di una compagnia straniera, è sviata dai binari, intorno alle 16.30 e alcuni sassi della massicciata ferroviaria si sono alzati da terra e hanno colpito un treno regionale. Dalle prime informazioni non ci sono feriti, se non molto lievi. La circolazione è stata sospesa tra Reggio Emilia e Parma sulla linea convenzionale con ripercussioni anche sull'Alta velocità.

La Polfer è sul posto per gli accertamenti. Il regionale sarebbe ripartito.



