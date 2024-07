Tavares, Mirafiori cuore pulsante di Stellantis

"Mirafiori è il cuore pulsante di Stellantis e di questo Paese. Il progetto per Mirafiori rappresenta un impegno per l'Italia. Rappresenta la volontà di continuare a investire in Italia". Lo ha detto l'amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares durante la cerimonia per i 125 anni di Fiat.

"C'è ancora molto da fare per Fiat nell'era Stellantis, voglio ringraziare tutti quelli che stanno lavorando perché abbia altri 125 anni di storia. Sono molto orgoglioso di ciò che Fiat porta a Stellantis, è uno dei maggiori datori di lavoro in Italia con oltre 40.000 dipendenti", ha aggiunto. "Continuiamo a investire in Italia, dicono i nostri dipendenti che vinceremo insieme. Ho molta fiducia in Fiat, non ho dubbi che i successi saranno ancora molti. Fiat sopravviverà a tutti noi", ha sottolineato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA