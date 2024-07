Usa, prestito di 2 mld dollari a Polonia per acquisto armi

Gli Stati Uniti forniranno alla Polonia un prestito di 2 miliardi di dollari per l'acquisto di armi: aerei da combattimento F-35, sistemi missilistici antiaerei Patriot e carri armati Abrams. Lo ha reso noto in un comunicato il Dipartimento di Stato Usa.

"La Polonia è un fedele alleato degli Stati Uniti e questo accordo rafforzerà ulteriormente il fianco orientale della Nato.

La Polonia sta intraprendendo un importante programma di modernizzazione militare, compresi gli acquisti di equipaggiamenti di difesa statunitensi come jet F-35, sistemi missilistici Patriot e carri armati da combattimento Abrams", si legge nella nota.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA