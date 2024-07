Usa 2024, Trump: 'Biden ha troppo ego, non credo che mollerà'

Donald Trump prevede che Joe Biden resisterà alle richieste dei democratici di abbandonare la corsa alla Casa Bianca. "Potrebbe benissimo restare: ha un ego e non vuole mollare", afferma l'ex presidente americano all'emittente Fox News. I dem e i media "continuano a coprirlo, ma ora sta diventando molto difficile farlo", dice Trump un'intervista al conduttore tv Sean Hannity. Il tycoon prevede inoltre che se Biden dovesse ritirarsi la vicepresidente Kamala Harris diventerebbe la candidata dei democratici alle elezioni Usa di novembre. "Penso che sarà lei: sono molto preoccupati per il voto, titubanti. Non vogliono farlo in nessun altro modo. Penso di essere davvero arrivato a credere che è questo quello che faranno", afferma Trump.

Il tycoon torna poi ad accusare Biden di portare gli Stati Uniti verso una Terza guerra mondiale: "Ci stiamo andando con quest'uomo, che semi-gestisce le cose, perché non gestisce le cose. Le persone che circondano lo Studio ovale e la sua scrivania: sospetto che quelle gestiscano davvero le cose a Washington", dice Trump. Secondo il candidato repubblicano, il presidente americano "non è stato rispettato" e gli Stati Uniti "sono in gravi difficoltà. E ti dirò una cosa - continua Trump con Hannity -, se non stiamo attenti ci ritroveremo nel bel mezzo della Terza guerra mondiale e quello sarà un conflitto come nessuno ha mai visto prima a causa degli armamenti". Un mese fa Trump aveva scritto sul suo social network Truth che "Biden è debole, corrotto e sta guidando il mondo direttamente verso la Terza guerra mondiale", commentando l'intenzione del presidente americano di interrompere le forniture di armi offensive a Israele per l'offensiva nella città palestinese di Rafah. "Una volta alla Casa Bianca sistemerò l'orribile guerra tra Russia e Ucraina che sta per diventare la Terza guerra mondiale: io la fermerò", aveva dichiarato successivamente il tycoon.

Trump afferma che quello con Biden è stato "un dibattito strano, perché fin dai primi minuti le risposte che ha dato" il presidente americano "non avevano molto senso". "Non erano nemmeno risposte: erano solo parole messe insieme che non avevano significato", dice il candidato repubblicano alla Casa Bianca. Biden "sembrava estremamente pallido, per usare un eufemismo" e la sua voce era "piuttosto debole", continua il tycoon. Trump aggiunge di aver intenzionalmente evitato di guardare molto il presidente americano mentre parlava al dibattito: "Ho dato un paio di sbirciatine mentre stava dando delle risposte davvero pessime".



