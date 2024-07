Borsa: l'Europa incerta attende Powell, Parigi -0,4%

Mercati azionari del Vecchio continente senza una direzione precisa sulle incertezze per la costituzione di un governo in Francia e in attesa di segnali più chiari sulle scelte della Federal reserve.

Gli operatori in maggioranza vedono un taglio dei tassi in settembre da parte della Fed e oggi pomeriggio è in programma l'audizione del presidente Jerome Powell sulle prospettive economiche e sui recenti interventi di politica monetaria davanti alla Commissione economica congiunta a Washington.

Così sui listini finanziari si va dalla crescita dello 0,3% di Amsterdam, con il timido rialzo dello 0,1% di Milano e Londra, al calo dello 0,2% di Francoforte, mentre Parigi e Madrid sono negative dello 0,4%. Sempre stabili gli spread, con il rendimento del Btp italiano a 10 anni al 3,89%.

In Piazza Affari resta in corsa Prysmian, che sale del 4% a 60 euro dopo un report positivo di Jefferies, con Iveco e Leonardo in rialzo di oltre due punti percentuali. Ancora qualche vendita su Generali, che cede l'1,2% a 23,6 euro.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA