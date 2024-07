Nei Patrioti 84 eletti, è terzo gruppo all'Eurocamera

Il nuovo gruppo Patrioti per l'Europa al Parlamento europeo conta ora "84 eurodeputati da 12 Paesi Ue": lo spiega alla stampa il leghista Paolo Borchia uscendo dalla riunione costitutiva del gruppo, appena terminata a Bruxelles.

Il gruppo si conferma quindi come terza forza all'Eurocamera, dopo il Ppe e i Socialisti e prima dei Conservatori. "Le porte sono aperte in questo progetto e quanti vorranno farne parte saranno attenzionati per capire se hanno le caratteristiche", ha spiegato Borchia, confermando poi che "non ci sono al momento in corso contatti con l'AfD".



