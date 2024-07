Francia, Lula brinda: dimostrata grandezza e maturità

"Sono molto contento della dimostrazione di grandezza e maturità delle forze politiche francesi che si sono unite contro l'estremismo nelle elezioni legislative di oggi". Lo afferma il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva, commentando dal suo profilo X i risultati emersi dalle urne in Francia.

"Questo risultato, come la vittoria del partito laburista nel Regno Unito - dichiara Lula -, rafforza l'importanza del dialogo tra i segmenti progressisti in difesa della democrazia e della giustizia sociale. Dovrebbero essere di ispirazione per il Sudamerica".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA