Joe Biden non e' sotto trattamento per il Parkinson: lo ha detto la portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre, aggiungendo di non poter confermare perche' uno specialista del Parkinson abbia incontrato il medico della Casa Bianca all'inizio di quest'anno.

E ha spiegato la mancata diffusione integrale dei referti medici delle visite del presidente (anche con due neurologi) con la necessita' di "proteggere la privacy".



