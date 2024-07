Apertura in calo per la borsa di Parigi dopo l'esito del secondo turno alle legislative di domenica. L'indice Cac 40 cede lo 0,49% a 7.637 punti. In rosso anche Londra (-0,34% a 8.176 punti) e Madrid (-0,26% a 10.995 punti), poco mossa invece Francoforte (-0,01% a 18.474 punti).





