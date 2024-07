Eliseo, Macron non parlerà questa sera

Il presidente francese Emmanuel Macron non parlerà questa sera. Lo hanno riferito fonti dell'Eliseo. Il presidente francese attenderà la "strutturazione" della nuova Assemblea per "prendere le decisioni necessarie". "Il Presidente della Repubblica sta apprendendo in questi minuti i risultati delle elezioni legislative via via che vengono comunicati, collegio elettorale per collegio elettorale. Secondo la tradizione repubblicana, attenderà la struttura della nuova Assemblea nazionale per prendere le decisioni necessarie. Il Presidente, nel suo ruolo di garante delle nostre istituzioni, garantirà il rispetto della scelta sovrana dei francesi", si apprende da fonti dell'Eliseo.

In precedenza il suo entourage aveva invitato alla "prudenza" riguardo alle decisioni che andranno prese per la formazione di un nuovo governo, perché bisognerà analizzare tutti i dati elettorali.



