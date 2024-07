"Nessuno può dire di aver vinto" queste elezioni, "specialmente non il signor Mélenchon". Lo ha affermato il ministro dell'Interno francese Gérald Darmanin commentando le dichiarazioni del leader di Insoumise dopo gli exit poll delle elezioni legislative in Francia che vedono in testa il Nuovo Fronte Popolare.



