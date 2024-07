"Tenderemo la mano dell'amicizia a tutti. Siamo tutti popolo di questo Paese. Ci sarà bisogno dell'aiuto di tutti per il progresso" dell'Iran: così il neoeletto presidente Massoud Pezeshkian.

Parlando alla tv di Stato il riformista ha ringraziato i suoi sostenitori venuti a votare "con amore e per aiutare" il Paese, dopo la sua vittoria sull'ultraconservatore Said Jalili.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA