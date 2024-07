Investe e uccide donna nel Napoletano, aveva assunto alcol

Ha investito e ucciso una donna di 27 anni ed era alla guida della sua auto avendo bevuto alcol. E' accaduto la scorsa notte a Camposano, in provincia di Napoli: illese le due nipotine di 10 e 7 anni che erano con la vittima.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, la donna stava passeggiando in via Croce San Nicola insieme alle due nipotine. Lungo lo stesso senso di marcia è arrivata la Suzuki splash guidata dal 26enne che avrebbe preso in pieno la donna, sbalzandola in un terreno, oltre un muro alto 1 metro e mezzo.

la 27enne è morta sul colpo, le due bimbe sono miracolosamente illese ma in stato di shock.

L'uomo alla guida si è fermato e poco dopo sono arrivati i carabinieri della compagnia di Nola. Accompagnato in ospedale, gli è stato rilevato un tasso alcolemico pari a 1,7 g/l. E' stato arrestato per omicidio stradale e sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio.



