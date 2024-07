Niente da fare per l'Italia di Gianmarco Pozzecco, che perde in semifinale al torneo preolimpico di San Juan sotto i colpi di una grande Lituania per 88 a 64. Gli azzurri, sotto per tutto il match, crollano nel terzo quarto e non tornano più sotto la doppia cifra di svantaggio, salutando il sogno di qualificarsi per le Olimpiadi di Parigi. Non bastano i 15 punti di Danilo Gallinari contro i 23 di un inarrestabile Marius Grigonis.



