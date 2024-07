Tajani, l'Autonomia nasce da una riforma voluta dalla sinistra

"L'opposizione fa ciò che vuole ricordo che l'Autonomia nasce da una riforma della costituzione fatta dalla sinistra e mi pare che anche l'Emilia Romagna, regione della segreteria del Pd, fosse d'accordo. Detto questo ognuno è libero di fare ciò che vuole, ma bisogna ricordare la coerenza. Noi abbiamo sempre detto che bisogna valutare la riforma dicendo che non ci devono essere danni per il sud.

Presenterò al consiglio nazionale la proposta di un osservatorio di cui faranno parte i governatori, la ministra Casellati, la sottosegretaria al Mef Savino che si occupa dei lep ed i capigruppo. Un osservatorio permanente con quelli che conoscono di più la materia. Un tavolo equilibrato, valuteremo senza demagogia, abbiamo fatto già migliorare il testo, poi ci sono gli ordini del giorno approvati dalla Camera che non sono pura forma ma impegno che il governo". Lo afferma il leader di Fi e vicepremier Antonio Tajani a margine di una conferenza stampa di Fi.



