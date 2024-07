Borsa: Cina paga i dazi Ue, bene l'Europa dopo voto a Londra

Borse di Asia e Pacifico contrastate con Tokyo piatta mentre Shanghai (-0,26%) e Hong Kong (-0,74%) pagano l'entrata in vigore dei pesanti dazi europei sulle importazioni cinesi. Controcorrente Shenzhen (+0,76%).

Di corsa Seul (+1,16%) che ha registrato una performance migliore grazie ai guadagni della Samsung. La chiusura dei mercati americani per l'Independence day ha fornito pochi spunti per il trading con un andamento dei listini oscillante in attesa dei dati chiave sui salari non agricoli degli Stati Uniti, che saranno pubblicati nel corso della giornata.

Gli indici europei sono attesi in rialzo, così come i future su Wall Street dopo la conferma della vittoria schiacciante dei laburisti alle elezioni in Gran Bretagna e con i sondaggi che escludono una maggioranza assoluta dell'estrema destra di Marine Le Pen al secondo turno delle legislative francesi in programma domenica.



