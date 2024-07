Governatori dem, 'siamo tutti con Biden per vincere'

"Tutti i governatori democratici sono dalla parte di Joe Biden e tutti noi vogliamo vincere a novembre". Lo ha detto il governatore del Minnesota, Tim Waltz, dopo l'incontro con il presidente e i suoi circa 30 colleghi alla Casa Bianca. "E' stato un dialogo schietto e franco", ha affermato Awltz. "Il presidente ci ha assicurato che è in corsa per vincere", ha aggiunto la governatrice dello Stato di New York, Kathy Hochul.

In rappresentanza di tutti i loro colleghi Hochul, il governatore del Minnesora, Tim Waltz, e quello del Maryland, Wes Moore, hanno sottolineato i rischi di una seconda presidenza di Donald Trump e hanno sottolineato che il presidente "è qui per vincere e noi gli abbiamo promesso il nostro sostegno".

Alla domanda dei reporter se considerassero Biden "idoneo" alla carica Walz ha risposto con un secco "sì".



