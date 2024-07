Chiusura in rialzo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha terminato le contrattazioni in progresso dello 0,77%, a 34.106 punti, in scia al crescente ottimismo per l'esito del voto francese, dove, secondo i sondaggi, si riducono le probabilità che l'estrema destra di Marine le Pen conquisti la maggioranza in Parlamento.



