Borsa: l'Europa chiude tonica, fiducia sul voto in Francia

Chiusura solida per le Borse europee, rincuorate dai sondaggi che escludono una maggioranza assoluta dell'estrema destra di Marine Le Pen al secondo turno delle legislative francesi. Parigi ha terminato la seduta in rialzo dello 0,83%, Londra dello 0,86% e Francoforte dello 0,41%. Meno apprensione genera il voto in Gran Bretagna, dove appare scontata la vittoria dei laburisti di Keir Starmer. Al buon andamento dei mercati hanno contribuito infine i segnali di indebolimento dell'economia americana che sono emersi ieri dai dati sui servizi e sul mercato del lavoro e che lasciano aperta la possibilità di un taglio dei tassi Usa dopo l'estate.



