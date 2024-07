Joe Biden ha accolto con favore la mobilitazione un team israeliano per negoziare la tregua a Gaza. Lo riferisce la Casa Bianca. In una telefonata con il premier israeliano Benyamin Netanyahu il presidente ha definito positiva la decisione di "inviare suoi negoziatori per un colloquio con i mediatori statunitensi, del Qatar e dell'Egitto nel tentativo di concludere l'accordo".



