Leo, riforma fisco completa,per altre misure servono fondi

Oltre ai 10 decreti fiscali approvati in via definitiva, il governo ha approvato in via preliminare altri 4 provvedimenti su dogane, imposizione indiretta, imposizione diretta e un primo correttivo su concordato, adempimento collaborativo, calendario fiscale. "Con questo avremo un quadro completo della materia. Ulteriori interventi richiederanno ulteriori risorse". Lo ha detto il viceministro dell'Economia, Maurizio Leo, in conferenza stampa dopo il cdm. Sull'Iva, ha aggiunto, "qualche passo avanti lo potremo fare" con la revisione dei testi unici che "abbiamo in cantiere: in attesa di reperire risorse possiamo avviare meccanismo di semplificazione".

"Non se ne parla, non c'è nessun provvedimento all'esame" per la riapertura della rottamazione quater, ha poi aggiunto



Riproduzione riservata © Copyright ANSA