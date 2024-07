Inchiesta su quote Co2 Ilva, tra indagati ex ad Morselli

Tra i dieci indagati coinvolti nell'inchiesta della procura di Taranto che riguarda una presunta falsificazione di dati relativi alle emissioni di Co2 c'è Lucia Morselli, ex Ad di Acciaierie d'Italia. Nel registro degli indagati sono finiti anche Carlo Kruger, che era segretario della Morselli; Sabina Zani di PriceWaterCooper, consulente contabile di AdI; gli ex procuratori speciali dell'azienda Francesco Alterio, Adolfo Buffo, Paolo Fietta e Antonio Mura (quest'ultimo con funzioni di Direttore Finanze Tesoreria e Dogane), gli ex direttori di stabilimento Vincenzo Dimastromatteo e Alessandro Labile e il dipendente Felice Sassi.





