Borsa: Milano chiude in rialzo con Mps in prima fila

Seduta in rialzo per la Borsa di Milano, al pari delle altre Piazze europee alla vigilia delle elezioni nel Regno Unito e, domenica, del secondo turno in Francia.

Il Ftse Mib sale dell'1,09% a 33.844 punti. Lo slancio arriva da Mps (+5,71%) sulle scommesse legate al risiko, all'indomani del rafforzamento di Unipol (+3,19%) in Bper (+3,59%) che, al pari del Banco Bpm (+1,22%), è considerata tra le candidate a dare vita al terzo polo bancario. Il mercato si interroga poi sui tempi della dismissione della quota del Mef nel Monte dopo la scadenza del periodo di lockup.

Tra i primi della classe anche Leonardo (+3,8%) in scia alla joint venture con la tedesca Rheinmetall.

Sotto pressione, invece, Saipem (-2,8%) e vendite su Moncler (-0,7%), Recordati (-0,5%).



