Zaia, sull'Autonomia ho chiesto solo applicazione della legge

"Ho chiesto semplicemente l'applicazione della legge. A me sembra che in un paese democratico, dove le leggi hanno ancora una validità, si possa appellarsi all'applicazione della legge. Lo facciamo con serenità, coscienti del fatto che è un percorso che dobbiamo fare assieme al governo. Non ci vedo alcun ingresso a gamba tesa". Così il presidente del Veneto Luca Zaia risponde all'ANSA, in merito alle perplessità avanzate dal ministro della Protezione Civile Nello Musumeci che ha definito quella del Veneto una "richiesta assolutamente precoce".



